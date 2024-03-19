20 тонн плавленых сыров экспортировали из Алтайского края в Китай

В марте первая партия плавленых сыров общим весом 20 429 кг экспортирована из Алтайского края в Китай.

Каждую партию перед отправкой осмотрели инспекторы регионального Управления Россельхознадзора, проводился документарный и лабораторный контроль, сообщает пресс-служба ведомства. По результатам оформляются экспортные ветеринарные сертификаты.

Кроме сыров из Алтайского края в Китай поставляются крылья и лапки куриные, жмых рапсовый и мороженое.

За 2024 год из региона было экспортировано более 23 тысяч тонн животноводческой продукции в 12 стран мира.

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