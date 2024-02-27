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20 волонтеров из Алтайского края отправятся на Всемирный Фестиваль молодёжи в Сочи

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20 волонтеров из Алтайского края отправятся на Всемирный Фестиваль молодёжи в Сочи

Сегодня в честь этого состоялось торжественное мероприятие в конференц-зале Алтайского государственного университета.

Источник фото: Катунь 24

Одна из задач фестиваля – расширение международного молодёжного сотрудничества. На территории федерального Сириуса соберутся 20 тысяч молодых лидеров из различных научных областей.

«Главный смысл фестиваля – это транслирование тех ценностей, которые есть у русского народа, у России, о том, что мы открыты, мы дружелюбны, мы позитивны. И мы готовы взаимодействовать, готовы общаться, мы готовы объединяться», — рассказала амбассадор Всемирного Фестиваля молодежи Ирина Сажина.

Студенты уже прошли подготовку в Алтайском центре развития добровольчества. Далее ребятам предстоит осваивать навыки прямо на площадке фестиваля в Сочи.

«Мне встреча на самом деле очень понравилась, мне понравилось то, что бывшие участники всемирных фестивалей молодежи делятся своими искренними, нежными воспоминаниями, и это, на самом деле, поднимает настроение и настраивает на плодотворную работу в течение предстоящего фестиваля», — поделился участник делегации Алтайского края на Всемирном Фестивале молодежи Александр Дежнев.

Взято отсюда.

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