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2000 франков мчатся на поле боя-наемники на российской границе: что происходит на фронте СВО?

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20 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. На украине продолжается пограничное сражение с участием иностранных наемников. Враг использует бронетехнику и проводит обстрелы приграничных населенных пунктов. Власти Белгородской области готовятся к эвакуации детей из-за терактов со стороны противника. Войска России активно отражают атаки и затрудняют передвижение врага. Оказывается, в рядах украинских националистов находятся и румынские наемники, которые проводят рейды на российские приграничные деревни. Франция планирует увеличить свое присутствие в Украине, но эксперты считают, что это не принесет значительной военной пользы. Весь этот конфликт вызывает нарастание напряженности между Россией и Западом.

Фото: IMAGO/ANTTI AIMO-KOIVISTO/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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