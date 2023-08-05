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21-летняя девушка зарезала подростка в Нижнем Новгороде

редактор01 mins

Убийство произошло во время застолья

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 21-летняя девушка убила 16-летнего подростка, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Ночью 4 августа при распитии алкоголя в компании друзей между фигурантами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая ударила парня ножом в грудь.

“От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия”, – рассказали в ведомстве.

Свою вину девушка признала. СК завел дело по статье “Убийство”. В ближайшее время фигурантке выдвинут обвинение и изберут меру пресечения. 

Ранее ревнивец зарезал жену на глазах у дочери в подмосковном Дмитрове.

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