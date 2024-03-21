21 марта в Алтайском крае дважды перекроют трассу из-за военных колонн

Движение будет ограничено для всех видов транспорта

В Алтайском крае 21 марта в связи с движением военных колонн будет ограничено движение для всех видов транспорта, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Ограничения будут действовать на следующих участках:

с 13 часов 50 минут до 15 часов 50 минут по маршруту “Лесной – Бобровка – Рассказиха”;

с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по маршруту «Налобиха – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Полковниково».

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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Взято отсюда