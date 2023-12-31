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21 мирный житель погиб в Белгороде после украинского обстрела

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21 мирный житель погиб в Белгороде после украинского обстрела

30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. Число погибших при ударе ВСУ выросло до 21 человека, еще 110 ранены.

«К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей», — написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Тридцать пострадавших в тяжелом состоянии.⠀

Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных домовладения, несколько учреждений, в том числе школа, лицей и детский сад, добавил губернатор.

По поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. А также группа МЧС для оказания помощи раненым, пишут РИА Новости.

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет «Ольха» с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большинство, однако несколько частей от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.

В ведомстве отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия.

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Взято отсюда.

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