22-летняя жительница Петербурга стала “Мисс Россия — 2023”
Девушка получила корону, 1 млн рублей и право участвовать в международных конкурсах красоты
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Титул “Мисс Россия – 2023” завоевала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.
Девушка получила корону и 1 млн рублей. Также она сможет представлять страну на международных конкурсах красоты “Мисс мира” и “Мисс Вселенная”.
Статус “Вице-мисс Россия – 2023” получили Любовь Хохлова из Якутии и Елизавета Дудина из Тольятти.
Ранее сообщили, что студентка из Барнаула Анжелика Григорьевская вошла в число финалисток конкурса “Мисс Россия”.