09.10.2023

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22-летняя жительница Петербурга стала “Мисс Россия — 2023”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Девушка получила корону, 1 млн рублей и право участвовать в международных конкурсах красоты

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Титул “Мисс Россия – 2023” завоевала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.

Девушка получила корону и 1 млн рублей. Также она сможет представлять страну на международных конкурсах красоты “Мисс мира” и “Мисс Вселенная”.

Статус “Вице-мисс Россия – 2023” получили Любовь Хохлова из Якутии и Елизавета Дудина из Тольятти.

Ранее сообщили, что студентка из Барнаула Анжелика Григорьевская вошла в число финалисток конкурса “Мисс Россия”.

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