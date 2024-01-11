Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

22 января на сцене краевой филармонии представят программу «Непокоренный Ленинград»

Подписывайся на ГОРНЯК22!

22 января на сцене краевой филармонии представят программу «Непокоренный Ленинград»

22 января на сцене краевой филармонии представят программу «Непокоренный Ленинград»

Концертная программа «Непокорённый Ленинград» посвящена 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В мероприятии принимают участие симфонический оркестр филармонии, ведущие вокальные коллективы Алтайского края: Мужской вокальный ансамбль ГФАК, Барнаульский академический хор им. А. Б. Тарнецкого, Барнаульский детский хор.

В исполнении симфонического оркестра (дирижёр — Дмитрий Лузин) прозвучат фрагменты из симфонии №7 Дмитрия Шостаковича , Гимн Великому городу из балета “Медный всадник” Рейнгольда Глиэра и другие произведения, вдохновленные городом на Неве.

В исполнении лауреата международных конкурсов Надежды Гончарук (меццо-сопрано) зрители услышат знаменитую песню на стихи Константина Симонова “Жди меня”.

Лауреат международных конкурсов Антон КОНЦЕБА (баритон) исполнит песню “Город над вольной Невой”.

Ещё одним необычным номером станет переложение песни современного автора-исполнителя Игоря Растеряева “Ленинградская песня” («Дорога жизни») для мужского вокального ансамбля и симфонического оркестра.

Завершит концерт финал “Реквиема” Дмитрия Кабалевского на стихи Роберта Рождественского.

Начало программы в 18-30.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , новости района алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

В Барнауле пропал подросток в черной вязаной шапке

11.01.2024

 Новости Барнаул

Без бумажки даже лучше. Как будут работать новые электронные медкарты в алтайских больницах

11.01.2024

 Образование

В Барнауле пропал подросток в черной вязаной шапке

11.01.2024

 Образование

Без бумажки даже лучше. Как будут работать новые электронные медкарты в алтайских больницах

11.01.2024

 Происшествия

Из-за непогоды перестали работать некоторые светофоры в Барнауле

11.01.2024

 Происшествия

Фуру сдуло ветром в кювет в Алтайском крае

11.01.2024

 Происшествия

В Алтайском крае задержали курьера, который обманул пожилую женщину

11.01.2024

 Происшествия

Легкий, но пьяный дебош на борту самолета устроил гендиректор российского аэропорта

11.01.2024

 Происшествия

Более сотни домов в Сибири остались без отопления: по дорогам растеклась горячая вода

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix