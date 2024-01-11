22 января на сцене краевой филармонии представят программу «Непокоренный Ленинград»

Концертная программа «Непокорённый Ленинград» посвящена 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В мероприятии принимают участие симфонический оркестр филармонии, ведущие вокальные коллективы Алтайского края: Мужской вокальный ансамбль ГФАК, Барнаульский академический хор им. А. Б. Тарнецкого, Барнаульский детский хор.

В исполнении симфонического оркестра (дирижёр — Дмитрий Лузин) прозвучат фрагменты из симфонии №7 Дмитрия Шостаковича , Гимн Великому городу из балета “Медный всадник” Рейнгольда Глиэра и другие произведения, вдохновленные городом на Неве.

В исполнении лауреата международных конкурсов Надежды Гончарук (меццо-сопрано) зрители услышат знаменитую песню на стихи Константина Симонова “Жди меня”.

Лауреат международных конкурсов Антон КОНЦЕБА (баритон) исполнит песню “Город над вольной Невой”.

Ещё одним необычным номером станет переложение песни современного автора-исполнителя Игоря Растеряева “Ленинградская песня” («Дорога жизни») для мужского вокального ансамбля и симфонического оркестра.

Завершит концерт финал “Реквиема” Дмитрия Кабалевского на стихи Роберта Рождественского.

Начало программы в 18-30.

Взято отсюда.

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