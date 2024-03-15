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Молодой человек ушел в зону спецоперации добровольно. Дату похорон и обстоятельства гибели военнослужащего разглашать не стали
Во время проведения спецоперации погиб военнослужащий из Алтайского края Сергей Гузь, сообщает “Инцидент Барнаул” в Telegram-канале.
Сергей Гузь Фото: “Инцидент Барнаул”
“Ты навсегда останешься в памяти неунывающим, добрым и таким молодым сыном, братом и другом”, – отметили в сообщении.
Бойцу было 22 года. При каких обстоятельствах военный скончался, неизвестно.
Сергей Гузь родился 24 июня 2001 года. Учился молодой человек в Кашкарагаихинской школе.
В зону СВО он отправился добровольцем.
Ранее стало известно, что алтайский доброволец погиб в бою под Авдеевкой. У военнослужащего остались жена и двое детей.
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