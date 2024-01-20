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22 пожара потушили в Алтайском крае за сутки

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Из них пять ликвидировали в Барнауле

22 пожара потушили в Алтайском крае за сутки

Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае за сутки 19 января потушили 22 пожара, сообщили в МЧС региона.

Из этого числа 14 возгораний случилось в жилом секторе, еще 5 – в Барнауле.

Накануне в ведомстве рассказывали, что причины происшествий разные, но за каждым таким пожаром стоит “чья-то неосторожность, равнодушие к вопросам безопасности”.

Спасатели призвали помнить о правилах пожарной безопасности, уделив особое внимание отоплению, обогревателям и прочему электрооборудованию.

новости Локтевский

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