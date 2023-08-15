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23 девушки будут бороться за победу в конкурсе “Мисс Барнаул – 2023”

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23 девушки будут бороться за победу в конкурсе “Мисс Барнаул – 2023”

редактор01 mins
23 девушки будут бороться за победу в конкурсе "Мисс Барнаул – 2023"

12 августа в Барнауле состоялся заключительный кастинг. Из 32 претенденток отобрали 23 участницы в возрасте от 16 до 23 лет. Некоторые из них еще школьницы, но, по словам главного организатора конкурса Татьяны Баёвой, составят серьезную конкуренцию участницам постарше. В этом году оценивать конкурсанток приедут именитые члены жюри. В их числе Елена Новикова, директор международного агентства Casta Models.

Кстати, в конце недели наша редакция объявит о начале голосования, в ходе которого все желающие смогут выбрать победительницу в номинации “Мисс Барнаул онлайн”.

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