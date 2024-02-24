23 февраля отмечает юбилей заведующий кафедрой социологии и конфликтологии Виктор Нагайцев

Сегодня юбилейный день рождения отмечает Виктор Нагайцев , ветеран университета, кандидат социологических наук, заведующий кафедрой социологии и конфликтологии института гуманитарных наук.

Виктор Валентинович работает в классическом вузе более 25 лет и является одним из немногих в Алтайском крае специалистов по конфликтологии.

— Наука о конфликтах очень увлекла меня, я и кандидатскую диссертацию защищал по теме массовых конфликтов, затем занимался прикладной конфликтологией и медиацией, сейчас преподаю: мой основной предмет — это конфликтология, — поделился Виктор Нагайцев в газете «За науку» . — Мне очень повезло с учителями: будучи студентом и аспирантом, я обучался у таких легендарных людей университета, как Святослав Григорьев, Людмила Демина, Юрий Растов, Михаил Бобров и других.

Сейчас социолог работает над проектом по гранту Фонда Владимира Потанина — редизайном магистерской программы «Социология публичной и деловой сферы».

Виктор Нагайцев долгое время сотрудничает ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, входит в общественный совет ведомства, награждался Министерством внутренних дел России за активное участие в общественно-просветительской деятельности по профилактике конфликтов и правонарушений, повышению правовой грамотности населения региона.

Ред. сайта по материалам Дмитрия Герайкина Фото: Мария Дубовская

Взято отсюда.

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