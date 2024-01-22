реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

23 января в Алтайском крае на территории местных пожарно-спасательных гарнизонов пройдут очередные ежемесячные тренировочные пожарно-тактические учения

Подписывайся на ГОРНЯК22!

23 января в Алтайском крае на территории местных пожарно-спасательных гарнизонов пройдут очередные ежемесячные тренировочные пожарно-тактические учения

В 12 населенных пунктах края к тренировочным мероприятиям будут привлечены все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В каждом пожарно-спасательном отряде для проведения тренировки выбраны социально значимые объекты, объекты с массовым пребыванием людей, образовательные, производственные и лечебные учреждения.

Подразделения пожарно-спасательного отряда города Барнаула ликвидируют условный пожар в 16-ти этажном жилом доме, пожарные 2-го пожарно-спасательного отряда отработают вводные в ТРЦ «Ривьера» (г. Бийск).

❗Граждан просят соблюдать спокойствие!

Взято отсюда.

новости алтай края , новости горного алтая лента новостей ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Рубцовск

Юго-Западное ДСУ традиционно помогло отпраздновать праздник Крещения в Змеиногорске

23.01.2024

 Новости Барнаул

Владислав Токарев, астроном-любитель: «Мы наблюдаем Вселенную с чувством восторга»

23.01.2024

 Новости Барнаул

Как спланировать 2024 год: советы по тайм-менеджменту

23.01.2024

 Новости Барнаул

Какие сувениры привозят туристы из путешествий по Сибири?

23.01.2024

 Новости Барнаул

Губернатор Виктор Томенко поручил чиновникам наладить отопление в Славгороде

23.01.2024

 Новости Барнаул

СК потребовал отправить автора “Марафона желаний” Блиновскую под стражу

23.01.2024

 Новости Барнаул

Рубцовчанин украл велосипед, воспользовавшись оставленным в замке ключом

23.01.2024

 Новости Барнаул

Житель Новоалтайска заколол женщину ножом, а потом спрятал её тело

23.01.2024

 Новости Барнаул

На Алтае прошли обыски у адептов запрещенной оккультной секты

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске