23 января в Алтайском крае на территории местных пожарно-спасательных гарнизонов пройдут очередные ежемесячные тренировочные пожарно-тактические учения

В 12 населенных пунктах края к тренировочным мероприятиям будут привлечены все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В каждом пожарно-спасательном отряде для проведения тренировки выбраны социально значимые объекты, объекты с массовым пребыванием людей, образовательные, производственные и лечебные учреждения.

Подразделения пожарно-спасательного отряда города Барнаула ликвидируют условный пожар в 16-ти этажном жилом доме, пожарные 2-го пожарно-спасательного отряда отработают вводные в ТРЦ «Ривьера» (г. Бийск).

❗Граждан просят соблюдать спокойствие!

Взято отсюда.

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