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23 января в Алтайском крае прогнозируют магнитную бурю

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23 января в Алтайском крае прогнозируют магнитную бурю

По данным экспертов, магнитосфера начнет приходить в возбужденное состояние уже вечером 22 января

23 января в Алтайском крае прогнозируется очередная магнитная буря, сообщает «Толк» со ссылкой на информацию лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ РАН.

По данным экспертов, магнитосфера начнет приходить в возбужденное состояние уже вечером 22 января, но только на следующий день ее состояние достигнет магнитной бури – а именно с 6.00 до 9.00 и с 12.00 до 15.00.

Специалисты оценивают вспышку на Солнце на уровень G1, который считается самым слабым в шкале, в то время как G5 – это максимально сильная буря.

После легкой магнитной бури несколько часов будут сохраняться геомагнитные возмущения. После этого магнитосфера придет в состояние покоя.

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