Поиски пропавшего человека Фото: "ЛизаАлерт"

Молодой человек пропал почти месяц назад. Все это время о его местонахождении ничего не известно. Сейчас его разыскивает полиция и волонтеры

В Республике Алтай ищут пропавшего без вести 23-летнего жителя Тюмени Кирилла Малыгина, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, 24 февраля молодой человек на такси уехал из аэропорта Горно-Алтайска в Артыбаш. Приехав в село примерно в 18.00, он вышел из машины около торговых киосков и ушел в неизвестном направлении.

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, европейский тип лица, светло-русые волосы и серо-зеленые глаза.

Одежда: черный длинный пуховик, черный спортивный костюм, темно-серая вязаная шапка и черные кроссовки.

Ориентировка Фото: ЛизаАлерт

Всех, у кого есть сведения о молодом человека, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (38843) 22-0-02, 8 (38822) 9-23-28 или обратиться в ближайший отдел полиции – 102.

Взято отсюда