23 марта в Барнауле пройдут ярмарки выходного дня

В Барнауле продолжается сезон весенних продовольственных ярмарок.
23 марта площадки будут организованы в каждом районе города.
Производители из Алтайского края предложат широкий ассортимент товаров: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и т.д.
Ярмарки пройдут с 10 до 14 часов по следующим адресам:
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