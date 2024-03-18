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Пластиковые окна в Горняке

23 марта в Барнауле пройдут ярмарки выходного дня

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23 марта в Барнауле пройдут ярмарки выходного дня

В Барнауле продолжается сезон весенних продовольственных ярмарок.

23 марта площадки будут организованы в каждом районе города.

Производители из Алтайского края предложат широкий ассортимент товаров: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и т.д.

Ярмарки пройдут с 10 до 14 часов по следующим адресам:

  • Железнодорожный район – пр-кт Ленина, 71;
  • Индустриальный район – ул.Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
  • Ленинский район – ул. Попова, 86 (пл.Народная);
  • Октябрьский район – ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Центральный район – пр-кт Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21а.

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    Взято отсюда.

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