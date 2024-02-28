23 миллиона рублей выделено из бюджета Алтайского края на капитальный ремонт отделения Топчихинской больницы

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. В Топчихинской центральной районной больнице завершили капитальный ремонт терапевтического отделения.

На обновление межучреждения из бюджета Алтайского края направили 23 миллиона рублей.

«Мы уверены, эти изменения помогут нам обеспечить более высокий уровень медицинского обслуживания и комфорт наших пациентов», – подчеркнула главный врач больницы Наталья Федотова.

Еще 1 миллион 600 тысяч рублей направили на покупку нового оборудования. Приобрели хирургический отсасыватель, инфузоматы, а также электрокардиограф, обеспечивающий регистрацию канала ритма, расчет частоты сердечных сокращений и качественную регистрацию электрокардиограммы при работе кардиостимулятора.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения Алтайского края, особое внимание в медучреждении уделили улучшению доступной среды для маломобильных пациентов. Организована отдельная палата с совместным санузлом. Также открыта палата для паллиативных больных на две койки.

В больницу поступили новые функциональные кровати с возможностью смены положения и противопролежневыми матрасами, к десяти из них подведен кислород. Закуплены новые тумбочки со столиками для питания.

Кроме того, улучшено и обновлено оборудование в процедурном кабинете, обновлена мебель на посту медицинской сестры, отремонтирована лестница в терапевтическое отделение.

Источник: Официальный сайт Правительства Алтайского края.

Взято отсюда.

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