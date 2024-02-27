24-летняя девушка перевела 1,5 миллиона рублей мошенникам в Барнауле

Деньги она взяла в кредит.

Источник фото: Катунь 24

24-летней местной жительнице позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов. «Сотрудник» заявил, что со счета девушки мошенники пытаются перевести деньги на территорию чужой страны. Для сохранности денег девушке необходимо оформить кредит на максимально большую сумму, а затем перевести деньги на «безопасный счет».

В течение пяти дней девушка взяла несколько кредитов в различных банках и перечислила полтора миллиона рублей на продиктованный счет.

Только через некоторое время девушка поняла, что ее обманули мошенники.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, пишет ГУ МВД России по региону.

Взято отсюда.

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