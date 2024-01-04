Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

248 российских военнослужащих вернули из украинского плена

Подписывайся на ГОРНЯК22!

248 российских военнослужащих вернули из украинского плена

Фото: кадр Минобороны РФ

Сейчас всем освобожденным военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем их доставят в медучреждения для лечения и реабилитации

После сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной Киеву территории вернулись 248 пленных российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ .

Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов“, – говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны РФ опубликовали кадры возвращения российских военных.

По данным ” Известий “, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился выдать бывшим военнопленным телефоны, SIM-карты и предоставил возможность сразу же позвонить родным. Кроме того, бойцов накормили и выдали сухпайки.

Между тем, по информации издания ” Лента.ру “, 248 российских пленных обменяли на 173 украинских. Обмен состоялся по формуле “173 на 173” и дополнительно 75 военных вернулись домой в обмен на переданных в июле 2023 года пятерых бойцов бригады “Азов”*. Тогда многих возмутил неравноценный обмен “1:1” и сейчас удалось добиться справедливой выдачи бойцов.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Взято отсюда.

алтай 2023 новости , новости района алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

248 российских военнослужащих вернули из украинского плена

04.01.2024

 Новости Алтай

Какого числа по-настоящему наступит Год дракона и что от него ждать

04.01.2024

 Новости Алтай

Завершился 679-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

04.01.2024

 Новости Алтай

Как правильно отметить Настасьин день. Народные приметы 4 января

04.01.2024

 Новости Алтай

Истории побед: как реабилитация помогает пациентам вернуться к привычной жизни

04.01.2024

 Новости Алтай

Из Алтайского края ушли метели, но вернулись морозы

04.01.2024

 Интересное

Вторые “Джокер” и “Дюна”. Самые ожидаемые фильмы 2024 года в России и в мире

04.01.2024

 Интересное

Когда выходим на работу в январе 2024 года?

04.01.2024

 Интересное

Топ-10 недорогих подарков, которые можно подарить на Рождество

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix