248 российских военнослужащих вернули из украинского плена

Фото: кадр Минобороны РФ

Сейчас всем освобожденным военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем их доставят в медучреждения для лечения и реабилитации

После сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной Киеву территории вернулись 248 пленных российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ .

“Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов“, – говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны РФ опубликовали кадры возвращения российских военных.

По данным ” Известий “, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился выдать бывшим военнопленным телефоны, SIM-карты и предоставил возможность сразу же позвонить родным. Кроме того, бойцов накормили и выдали сухпайки.

Между тем, по информации издания ” Лента.ру “, 248 российских пленных обменяли на 173 украинских. Обмен состоялся по формуле “173 на 173” и дополнительно 75 военных вернулись домой в обмен на переданных в июле 2023 года пятерых бойцов бригады “Азов”*. Тогда многих возмутил неравноценный обмен “1:1” и сейчас удалось добиться справедливой выдачи бойцов.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Взято отсюда.

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