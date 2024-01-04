248 российских военных вернулись из украинского плена

Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена при посредничестве ОАЭ вернулись 248 военных. Им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

«Третьего января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», — добавили в Минобороны.

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай сегодня , новости республики алтай банкфакс ,