25 января жителям Алтайского края расскажут о неправомерных действиях кредиторов

В регионе будет работать горячая линия по защите прав граждан

25 января судебные приставы Алтайского края проведут горячую линию по вопросам защиты прав граждан от неправомерных действий кредиторов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Так, жители региона 25 января могут обратиться к специалистам по телефону 8 (3852) 29-59-48 в рабочее время с 10:00 до 17:00 часов и получить квалифицированные ответы в случае нарушения их законных прав в результате недобросовестных действий при осуществлении возврата просроченной задолженности со стороны кредиторов.

Еще в рамках работы горячей линии жители и организации также будут проинформированы об изменениях в законодательстве о взыскании просроченной задолженности, в частности о поправках в Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 – ФЗ “О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, которые вступят в силу с 1 февраля 2024 года.

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