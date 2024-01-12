Выигрыш. Победа. Фото: ru.freepik.com

Счастливый билет девушке подарила на Новый год ее мама. Проверить его, по ее словам, получилось только после новогодних праздников

В Новосибирской области 25-летняя педагог-организатор Оксана Курилкина выиграла миллион рублей в новогодней лотерее, сообщает “КП-Новосибирск”.

Девушка работает в одной из школ Кочковского района НСО. По ее словам, выигрышный билет ей подарила мама в канун Нового года.

“Я билет не сразу забрала у мамы, поэтому решила, что это ее выигрыш”, – рассказала педагог.

Она даже записала шуточное видео с мамой, на котором спрашивает родительницу, ощущает ли та себя миллионершей.

“Нет пока, денег в руках же еще нет”, – отвечает ей мама.

Взято отсюда