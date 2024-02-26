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26 февраля в Алтайском крае ожидается до -10 градусов

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26 февраля в Алтайском крае ожидается до -10 градусов

Последняя рабочая неделя в этом месяце начинается с теплой погоды.

26 февраля температура воздуха по Алтайскому краю будет варьироваться от -5 до -10 градусов. В большинстве районов ожидается умеренный снег. Порывы ветра могут достигать 8-14 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха опустится максимум до -9 градусов. В течение дня возможен небольшой снег. Синоптики прогнозируют день без сильного ветра.

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Взято отсюда.

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