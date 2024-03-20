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26-летний барнаульский рэпер Ямар погиб в зоне спецоперации

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26-летний барнаульский рэпер Ямар погиб в зоне спецоперации

Свеча. Скорбь. Память Фото: pixabay.com

Жизнь музыканта оборвалась во время боевых действий в зоне специальной военной спецоперации. Церемония прощания состоится 22 марта

26-летний житель Барнаула Александр Шульгин погиб в зоне СВО, сообщает “Инцидент Барнаул”.

26-летний барнаульский рэпер Ямар погиб в зоне спецоперации

Александр Шульгин Фото: vk.com/labaialtai

Александр Шульгин родился 24 октября 1997 в Барнауле. Учился в школе №48. После учебы занялся музыкой: читал рэп под псевдонимом Ямар.

Прощание с погибшим состоится в пятницу, 22 марта, в ритуальном зале по адресу: ул. Аносова, 8 с 11:30 до 12:30.

Ранее сообщалось, что 35-летниий военнослужащий из Республики Алтай Аркадий Берюков погиб в зоне СВО. У него остались супруга и трое несовершеннолетних детей.

Взято отсюда

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