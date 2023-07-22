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26-летняя уроженка Татарстана погибла на Алтае во время свадебного путешествия

редактор01 mins
26-летняя уроженка Татарстана погибла на Алтае во время свадебного путешествия

Пара поженилась 8 июля. В свадебное путешествие 26-летняя Эльвира и 32-летний Алексей решили отправиться в Республику Алтай. Приехав на место, молодожены арендовали внедорожник Nissan X-Trail и начали осматривать достопримечательности.

Трагедия случилась 15 июля около села Акташ. В урочище Боро-Тал мужчина остановил машину на склоне горы и вышел из салона. В этот момент авто начало скатываться вниз, несмотря на то, что водитель принял меры, исключающие самопроизвольное движение авто.

В машине в это время находилась девушка. Она запаниковала и попыталась выбраться из автомобиля, однако попала под переднее левое колесо иномарки.

Уроженка Татарстана получила серьезные травмы, от которых скончалась по дороге в местную больницу.

Близкие рассказали, что погибшая жила в Санкт-Петербурге. Она недавно окончила медицинский вуз и хотела работать по специальности.

© Толк

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