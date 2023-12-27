27 декабря отмечается Международный день противоэпидемической готовности

Дата провозглашена Генассамблеей ООН в ноябре 2020 года. Новой угрозой для мира стала пандемия коронавирусного заболевания, известного как COVID-19. Новое заболевание показало, что мировое сообщество не было готово к таким тяжелым последствиям.

ООН предложила обществу ежегодно отмечать эту дату путем просветительской работы и мероприятий по повышению осведомленности, освещать важность предотвращения эпидемий, готовности к ним и борьбы через сотрудничество.

В Алтайском крае за все время пандемии коронавируса заразилось более 333 тысяч человек, выздоровело более 323 тысяч человек, умерло почти 9 тысяч человек.

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