27 декабря Сергею Бодрову могло исполниться 52 года

В этот день родился актёр, сыгравший культовую роль в отечественном кино.

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Сергей Бодров прославился своими картинами, где принимал участие в роли сценариста, кинорежиссера и актера.

Самые известные фильмы, в которых Бодров исполнил главные роли: «Кавказский пленник», «Брат», «Стрингер», «Восток-Запад», «Брат 2» и другие.

Кинокартины «Брат» и «Брат 2» получили не только зрительскую любовь и признание, но также стали реалистичным отражением лихих 90-х.

20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии произошел сход ледника Колка. Тогда съемочная команда Сергея Бодрова работала над фильмом «Связной». Ледовый обвал накрыл всю местность. До сих пор все участники съемочной группы числятся без вести пропавшими.

Взято отсюда.

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