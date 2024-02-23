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27 февраля состоится прямой эфир с заместителем главного судебного пристава Алтайского края

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27 февраля состоится прямой эфир с заместителем главного судебного пристава Алтайского края

27 февраля в 11:00 состоится прямой эфир с заместителем главного судебного пристава Алтайского края, полковником внутренней службы Сергеем Пекаревым. Он расскажет об изменениях в работе судебных приставов.

Свои вопросы вы можете оставить в комментариях под анонсом в виде текста, фото или видеозаписи в социальных сетях. Ответы будут даны в эфире, либо направлены подписчикам. https://vk.com/tsur22?w=wall-201474246_5684 https://ok.ru/tsuraltay https://t.me/tsur22/1195

Взято отсюда.

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