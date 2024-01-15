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27-я сессия АКЗС состоится 25 января

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27-я сессия АКЗС состоится 25 января

Двадцать седьмая сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания восьмого созыва состоится 25 января. Проект повестки предстоящей сессии утвердили сегодня на заседании Совета АКЗС. На рассмотрение депутатского корпуса вынесены следующие основные вопросы.

Проекты законов:

«О внесении изменений в закон Алтайского края «О пчеловодстве»;

«О порядке осуществления международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления»;

«О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края»;

«О внесении изменения в статью 13 закона Алтайского края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Алтайском крае»;

«О внесении изменений в статью 8 закона Алтайского края «О молодежной политике в Алтайском крае»;

«О внесении изменений в статьи 2 и 8 закона Алтайского края «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края»;

«О внесении изменения в статью 8 закона Алтайского края «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края»;

«О внесении изменений в закон Алтайского края «Об Общественной палате Алтайского края».

Проекты постановлений:

О назначении на должность мирового судьи Алтайского края;

Об отзывах Алтайского краевого Законодательного Собрания на проекты федеральных законов, поступившие из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

О юбилейном памятном знаке Алтайского краевого Законодательного Собрания «85 лет представительной власти Алтайского края»;

Об исполнении Плана деятельности Алтайского краевого Законодательного Собрания на второе полугодие 2023 года;

О назначении на государственную должность Алтайского края аудитора Счетной палаты Алтайского края;

О внесении изменения в приложение 2 к постановлению Алтайского краевого Законодательного Собрания от 2 июня 2008 года № 382 «О Совете по науке, наукоемким технологиям и инновационному развитию при Алтайском краевом Законодательном Собрании»;

О награждении Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания;

О поощрении Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания начнет работу с 9 часов по адресу: ул. Анатолия, 81. Заседания постоянных депутатских объединений и комитетов пройдут накануне, 24 января.

Взято отсюда.

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