27 марта Пробный ЕГЭ по обществознанию в ИГН АлтГУ

Институт гуманитарных наук Алтайского государственного университета приглашает учащихся 11 классов принять участие в пробном ЕГЭ по обществознанию.

Пробный ЕГЭ по обществознанию состоится 27 марта 2024 г.

Работы будут проверены преподавателями института, входящими в состав предметной комиссии ГИА по обществознанию в Алтайском крае.

Кроме того, будущих абитуриентов ждет увлекательное знакомство с институтом гуманитарных наук.

Формат участия: очный.

Место: ул. Димитрова,66, ауд. 205 Д.

Время: 10:00.

Количество мест ограничено – первые 50 зарегистрировавшихся школьников.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Институт гуманитарных наук

Взято отсюда.

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