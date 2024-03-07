27 марта Пробный ЕГЭ по обществознанию в ИГН АлтГУ

Институт гуманитарных наук Алтайского государственного университета приглашает учащихся 11 классов принять участие в пробном ЕГЭ по обществознанию.
Пробный ЕГЭ по обществознанию состоится 27 марта 2024 г.
Работы будут проверены преподавателями института, входящими в состав предметной комиссии ГИА по обществознанию в Алтайском крае.
Кроме того, будущих абитуриентов ждет увлекательное знакомство с институтом гуманитарных наук.
Формат участия: очный.
Место: ул. Димитрова,66, ауд. 205 Д.
Время: 10:00.
Количество мест ограничено – первые 50 зарегистрировавшихся школьников.
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.
Институт гуманитарных наук
Взято отсюда.
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