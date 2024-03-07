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27 марта Пробный ЕГЭ по обществознанию в ИГН АлтГУ

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27 марта Пробный ЕГЭ по обществознанию в ИГН АлтГУ

  • Институт гуманитарных наук Алтайского государственного университета приглашает учащихся 11 классов принять участие в пробном ЕГЭ по обществознанию.

    Пробный ЕГЭ по обществознанию состоится 27 марта 2024 г.

    Работы будут проверены преподавателями института, входящими в состав предметной комиссии ГИА по обществознанию в Алтайском крае.

    Кроме того, будущих абитуриентов ждет увлекательное знакомство с институтом гуманитарных наук.

    Формат участия: очный.

    Место: ул. Димитрова,66, ауд. 205 Д.

    Время: 10:00.

    Количество мест ограничено – первые 50 зарегистрировавшихся школьников.

    Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

    Институт гуманитарных наук

    Взято отсюда.

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