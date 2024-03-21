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27 медалей завоевали алтайские спортсмены на чемпионате и первенстве Сибири по киокусинкай 

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27 медалей завоевали алтайские спортсмены на чемпионате и первенстве Сибири по киокусинкай 

Спортивные состязания проходили с 15-го по 18-е марта в Междуреченске Кемеровской области.

Источник фото: Алтайский спорт

В соревнованиях по дисциплине «синкёкусинкай» приняли участие 537 спортсменов из нескольких субъектов Сибирского федерального округа — Республики Хакасии, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской области.

Алтайские спортсмены показали достойный результат и привезли домой 27 медалей (8 золотых, 4 серебряных и 15 бронзовых).

Победителей и призёров подготовили: Ярослав Расов, Дмитрий Головин, Денис Кузнецов, Яна Майдан, Игорь Надешкин, Михаил Ломоносов и Даниил Горских, пишет Минспорта региона .

Взято отсюда.

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