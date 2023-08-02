27 военкоматов подожгли за 4 дня

С 29 июля по 1 августа:

🔵 в Феодосии подожгла военкомат 51-летняя учительница

🔵 в Казани 62-летняя женщина подожгла комиссариат

🔵 76-летний мужчина поджег военкомат в Северодвинске

🔵 в Казани 23-летняя девушка Алина Гарипова пыталась поджечь Татвоенкомат

🔵 жительница Калуги кинула «коктейль Молотова» в военкомат

🔵 24-летняя Ольга подожгла военкомат в Россоши

🔵 два 80-летних пенсионера устроили пожар в военкомате Подольска

🔵 в Петербурге 54-летний мужчина поджег военкомат и протаранил на авто его ворота

🔵 женщина подожгла военкомат в Можайске

🔵 21-летняя студентка педколледжа подожгла военкомат в Омске

🔵 поджечь медкабинет военкомата в Копейске пыталась 54-летняя сотрудница завода металлоконструкций Ирина

🔵 поджечь военкомат в Верхнеуральске пыталась 34-летняя Дарья

🔵 двое забросали коктейлями Молотова старое здание военкомата в Улан-Удэ

🔵 68-летняя москвичка приехала в город Вольск, чтобы поджечь военкомат

🔵 в военкомат в посёлке Агинское пришла 17-летняя девушка кинула бутылку с зажигательной смесью

🔵 53-летняя жительница пыталась поджечь военкомат в центре Петербурга бутылками с бензином

🔵 в Казани 30-летняя Арина бросила коктейль Молотова у военкомата

🔵 в Ишимбае была задержана 18-летняя продавщица магазина «Детский мир» разлила у двери горючую жидкость и подожгла её

🔵 21-летняя девушка подожгла военкомат в Майкопе

🔵 в Ставрополе женщина подожгла военкомат

🔵 В Находке мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в окно военкомата и скрылся

🔵 в Севастополе бутылку с зажигательной смесью разбил у здания военной комендатуры 63-летний мужчина

🔵 в Петербурге на девушка бросила ко входу здания военкомата бутылку с зажигательной смесью

🔵 в Подольске 22-летний парень бросил в дверь военкомата зажигательную смесь

🔵 Неизвестный поджëг здание военкомата на юго-востоке Москвы

🔵 в Нижнекамске военкомат подожгла женщина

🔵 в Хабаровске бабушка кинула в дверь военкомата бутылку с зажигательной смесью.

Большинство из них заявило, что на это действие их натолкнули мошенники, назвавшиеся либо сотрудниками ФСБ, либо Центробанка.

Какие ужасы происходят-то…

@this_is_Barnaul