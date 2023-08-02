27 военкоматов подожгли за 4 дня
С 29 июля по 1 августа:
🔵 в Феодосии подожгла военкомат 51-летняя учительница
🔵 в Казани 62-летняя женщина подожгла комиссариат
🔵 76-летний мужчина поджег военкомат в Северодвинске
🔵 в Казани 23-летняя девушка Алина Гарипова пыталась поджечь Татвоенкомат
🔵 жительница Калуги кинула «коктейль Молотова» в военкомат
🔵 24-летняя Ольга подожгла военкомат в Россоши
🔵 два 80-летних пенсионера устроили пожар в военкомате Подольска
🔵 в Петербурге 54-летний мужчина поджег военкомат и протаранил на авто его ворота
🔵 женщина подожгла военкомат в Можайске
🔵 21-летняя студентка педколледжа подожгла военкомат в Омске
🔵 поджечь медкабинет военкомата в Копейске пыталась 54-летняя сотрудница завода металлоконструкций Ирина
🔵 поджечь военкомат в Верхнеуральске пыталась 34-летняя Дарья
🔵 двое забросали коктейлями Молотова старое здание военкомата в Улан-Удэ
🔵 68-летняя москвичка приехала в город Вольск, чтобы поджечь военкомат
🔵 в военкомат в посёлке Агинское пришла 17-летняя девушка кинула бутылку с зажигательной смесью
🔵 53-летняя жительница пыталась поджечь военкомат в центре Петербурга бутылками с бензином
🔵 в Казани 30-летняя Арина бросила коктейль Молотова у военкомата
🔵 в Ишимбае была задержана 18-летняя продавщица магазина «Детский мир» разлила у двери горючую жидкость и подожгла её
🔵 21-летняя девушка подожгла военкомат в Майкопе
🔵 в Ставрополе женщина подожгла военкомат
🔵 В Находке мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в окно военкомата и скрылся
🔵 в Севастополе бутылку с зажигательной смесью разбил у здания военной комендатуры 63-летний мужчина
🔵 в Петербурге на девушка бросила ко входу здания военкомата бутылку с зажигательной смесью
🔵 в Подольске 22-летний парень бросил в дверь военкомата зажигательную смесь
🔵 Неизвестный поджëг здание военкомата на юго-востоке Москвы
🔵 в Нижнекамске военкомат подожгла женщина
🔵 в Хабаровске бабушка кинула в дверь военкомата бутылку с зажигательной смесью.
Большинство из них заявило, что на это действие их натолкнули мошенники, назвавшиеся либо сотрудниками ФСБ, либо Центробанка.
Какие ужасы происходят-то…
@this_is_Barnaul