28 комплектов медалей разыграют в рамках чемпионата «Абилимпикс» в Алтайском крае

С 23 по 25 апреля в Алтайском крае пройдет девятый чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» . 28 комплектов медалей разыграют по 20 компетенциям между школьниками, студентами и специалистами. Площадки состязания организуют на базе девяти образовательных организаций Барнаула и Бийска. Основной площадкой и оператором чемпионата станет Бийский промышленно-технологический колледж. Кроме соревновательной программы в рамках чемпионата пройдет деловая, культурная, образовательная и профориентационная программы.

Как пояснили в Министерстве образования и науки Алтайского края , в этом ключевом проекте Министерства просвещения России участвуют 89 субъектов страны. Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил важность чемпионата «Абилимпикс» как площадки новых инклюзивных практик и профориентации для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. «В этом году движению «Абилимпикс» в России исполняется 10 лет. Региональные чемпионаты 2024 года должны стать не просто соревнованиями, а востребованными дискуссионными площадками, на которых обсудят актуальные вопросы профессионального обучения людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, площадками для апробации новых инклюзивных практик, профессиональной ориентации и трудоустройства, а также добровольческими площадками по формированию толерантной инклюзивной среды. Конкурсные задания чемпионата актуализированы совместно с работодателями из регионов с целью расширения возможностей трудоустройства участников и освоения ими новых видов профессиональной деятельности в регионах», – подчеркнул он.

Победители регионального этапа примут участие в финале Национального чемпионата «Абилимпикс», который состоится в Москве в октябре . Победителей и призеров Национального чемпионата наградят сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.

Фото: Министерство образования Алтайского края

Справка : «Абилимпикс» – самое массовое движение поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Оно направлено на социальную адаптацию и содействие трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат организован Министерством просвещения России и проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

Взято отсюда.

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