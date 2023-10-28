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28 октября перекроют трассу возле Барнаула из-за ремонтных работ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Госавтоинспекция Алтайского края информирует об ограничении движения транспорта на Чуйском тракте из-за ремонтных работ.

28 октября с 7.00 до 8.00 на 11 км + 370 м автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» подъезд к Барнаулу будет ограничено движения для всех видов транспорта.

Госавтоинспекция Алтайского края призывает с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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город Горняк

Взято отсюда

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