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29 декабря в Барнауле откроют главную и районные елки

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Праздничные мероприятия начнутся во всех районах города в конце рабочего дня

29 декабря в Барнауле откроют главную и районные елки

Фото: barnaul.org

В Барнауле 29 декабря откроют главную и районные елки. Зажжения сопроводят концертами и другими праздничными мероприятиями, сообщили в мэрии.

На площади Сахарова в 17:00 начнется представление “Царевна-Лебедь”, на главной сцене также выступят лучшие творческие коллективы Барнаула, а кульминацией вечера станет выход Деда Мороза и торжественное включение елки в 18:00.

В Центральном районе в 16:00 в парке “Центральный” состоится мероприятие “Новый год у ворот” и выступление ансамбля “Вечерки”. А открытие новогоднего городка пройдет в 17:00 на пешеходной части улицы Мало-Тобольской.

В Индустриальном районе в 17:00 начнется праздник “Новогодние огни” в Парке спорта Смертина. Для горожан выступят солисты, а также танцевальные и вокальные коллективы.

В Октябрьском районе по улице Германа Титова, 9, с 16:00 до 18:00 будут выступать артисты Детской школы искусств № 3 и Центра развития творчества и спорта. Завершится праздник музыкальной композицией в исполнении Снегурочки.

В Ленинском районе в 17:00 состоится концерт на площади Мира. Около елки будет игровая программа с аниматорами и ростовыми куклами, а также выставка фотозон.

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