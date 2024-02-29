29 февраля Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию

Сегодня, 29 февраля, Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию. Церемония оглашения начнется в полдень по московскому времени.

Владимир Путин охарактеризовал свое выступление, как постановку задач на ближайшие шесть лет.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , глава государства каждый день общается с вице-премьерами, которые курируют разные направления, поэтому список основных вопросов постоянно обновляется

Формат послания не предполагает приглашения иностранных гостей и рассчитан на внутреннюю аудиторию. Но в прошлом году среди приглашенных появилась новая категория — участники специальной военной операции.

В 2023 году российский лидер обращался с посланием к парламенту также в феврале.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай края , вести алтай новости сегодня