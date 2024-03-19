29-я сессия АКЗС состоится 28 марта

28 марта, в четверг, состоится двадцать девятая сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания восьмого созыва. В проект повестки включены следующие основные вопросы.

Проекты законов:

«О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края»;

«О внесении изменений в закон Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Алтайском крае»;

«О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края»;

«О внесении изменений в закон Алтайского края «О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае»;

«О внесении изменений в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

«О внесении изменений в статьи 5 и 6 закона Алтайского края «Об организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае»;

«О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края»;

«О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края»;

«О внесении изменений в закон Алтайского края «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) в Алтайском крае»;

«О внесении изменений в закон Алтайского края «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и расположенного на территории Алтайского края, в аренду без проведения торгов»;

«О внесении изменения в статью 4 закона Алтайского края «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае»;

«О внесении изменений в статью 1 закона Алтайского края «О дополнительных основаниях признания безнадежной к взысканию задолженности в части сумм региональных налогов»;

«О внесении изменений в статью 3 закона Алтайского края «О транспортном налоге на территории Алтайского края».

Проекты постановлений:

Об отзывах Алтайского краевого Законодательного Собрания на проекты федеральных законов, поступившие из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

О внесении изменений в состав редакционного совета журнала «Местное самоуправление на Алтае», утвержденный постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 30 ноября 2021 года № 415;

Об обращении Алтайского краевого Законодательного Собрания в Правительство Российской Федерации о необходимости внесения изменений в Правила дорожного движения в Российской Федерации;

О внесении изменения в приложение 2 к постановлению Алтайского краевого Законодательного Собрания от 5 мая 2022 года № 124 «Об Экспертном совете по развитию здравоохранения Алтайского края при постоянном комитете Алтайского краевого Законодательного Собрания по здравоохранению»;

О реализации прав и свобод человека и гражданина на территории региона и деятельности Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае в 2023 году;

Об отчете начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю о деятельности органов и подразделений внутренних дел Алтайского края за 2023 год;

Об отчете о результатах приватизации государственного имущества Алтайского края за 2023 год;

О законодательной инициативе по внесению изменений в статью 21.3 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

О законодательной инициативе по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

Об обращении Алтайского краевого Законодательного Собрания в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Правительство Российской Федерации о регулировании размещения в многоквартирных домах специализированных магазинов, осуществляющих розничную торговлю алкогольными напитками, включая пиво;

О награждении Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания;

О поощрении Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания начнет работу с 9 часов по адресу: ул. Анатолия, 81. Заседания постоянных депутатских объединений и комитетов пройдут накануне, 27 марта.