Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

3 января россияне смогут увидеть самое большое Солнце года

Подписывайся на ГОРНЯК22!

3 января россияне смогут увидеть самое большое Солнце года

Наша планета окажется к Солнцу ближе, чем обычно.

Источник фото: unsplash.com

3 января в 03:38 по московскому времени Земля окажется в перигелии – самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Поэтому в течение дня светило будет большего размера, чем обычно.

В этот день расстояние между Солнцем и нашей планетой будет минимальным за наступивший год. Оно составит 147098988 км, рассказали в пресс-службе Московского планетария .

Специалисты поясняют, что перигелием называется ближайшая к звезде точка, которую Земля проходит в январе. Наиболее удаленными планеты становятся во время афелия, в начале июля. Дистанция между светилом и Землей в этот период составляет более 152 млн километров.

Взято отсюда.

новости вести алтая вести алтай новости сегодня

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Рейды по профилактике пожарной безопасности продолжаются в Барнауле

02.01.2024

 Новости Алтай

МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

02.01.2024

 Образование

Как 100 лет назад на Алтае высмеяли символ Рождества, а потом и выкинули его на свалку истории

02.01.2024

 Образование

День 677-й. Самое важное к утру 2 января о специальной военной операции

02.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

02.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на некоторых автобусных маршрутах подняли цену за проезд

02.01.2024

 Новости Алтай

На трассе под Новосибирском в результате ДТП погибли два человека

02.01.2024

 Новости Алтай

В 2023 году школьники активно участвовали в конкурсе школьных инициатив «Я считаю»

02.01.2024

 Новости Алтай

Алтайский краеведческий музей приглашает на квиз «Магия праздника»

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix