3-километровая пробка собралась на Правобережном тракте в сторону Барнаула

На трассе произошло как минимум два ДТП

ДТП на Правобережном тракте / Фото: 2ГИС

Пробка длиной в три километра сковала Правобережный тракт по пути в Барнаул, следует из данных 2ГИС.

На участке трассы за рекой Лосихой произошло массовое ДТП. “Яндекс Карты” также сообщают об аварии рядом с СНТ “Энергетик”.

Изображение: "Яндекс Карты"

Как пишут “Вести Алтай”, машины едут крайне медленно – всего 3-5 км в час.

В самом Барнауле тем временем также наблюдаются 8-балльные пробки – движение затруднено на большинстве ключевых дорог города.

новости Локтевский



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