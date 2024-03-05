3-километровая пробка собралась на Правобережном тракте в сторону Барнаула

На трассе произошло как минимум два ДТП
ДТП на Правобережном тракте / Фото: 2ГИС
Пробка длиной в три километра сковала Правобережный тракт по пути в Барнаул, следует из данных 2ГИС.
На участке трассы за рекой Лосихой произошло массовое ДТП. “Яндекс Карты” также сообщают об аварии рядом с СНТ “Энергетик”.
Изображение: "Яндекс Карты"
Как пишут “Вести Алтай”, машины едут крайне медленно – всего 3-5 км в час.
В самом Барнауле тем временем также наблюдаются 8-балльные пробки – движение затруднено на большинстве ключевых дорог города.
новости Локтевский
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