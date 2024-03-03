3 марта отмечается Всемирный день писателя

Праздник был учрежден в 1986 году по инициативе клуба английских литераторов и журналистов «ПЕН».

Как правило, в этот день проходят вручения премий и презентации новых художественных произведений. Авторы собираются вместе для обмена опытом и отзывами на вышедшие книги. Нередко писатели устраивают встречи с поклонниками в книжных магазинах и общественных пространствах.

В Алтайском региональном отделении Российского союза писателей на сегодняшний день состоит 51 человек. Больше всего писателей в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

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