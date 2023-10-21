3 причины, почему «блудливая» женщина никогда не будет счастливой

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Бывает так, что замужняя женщина относится к своему статусу как к формальности, живет с мужем просто по привычке или ради выгоды, а «женское счастье» ищет на стороне. Пишет Сибкрай.ру.



Но это пресловутое женское счастье гулящей женщине недоступно. И тому есть три простые причины.

Высокий шанс разрушить семью

Это вполне очевидно, что муж изменщицы вряд ли станет терпеть ее похождения. Но возникает резонный вопрос – почему она не может стать счастливой женщиной, начав открытые отношения со своим любовником? Дело в том, что дама, которая изменила один раз, вполне вероятно пойдет на это снова, уже будучи в других отношениях. И вряд ли в этой череде мужчин – мужей и любовников, которые будут сменять один другого – она отыщет свое «женское счастье».

Жизнь, полная негатива и подозрений

В случае, если даме удается скрывать свои порочные поступки и походы налево от мужа, в их отношениях все равно вряд ли царит гармония, любовь и позитив. Ведь если она изменяет ему, значит, он ее не устраивает как мужчина и как партнер, и это недовольство со временем только накапливается, и конфликты становятся неизбежными.

И в другом случае – если женщина уходит от мужа к любовнику, последний, будучи с ней в отношениях и зная, что она способна на измену, будет ее постоянно подозревать и проверять, что тоже не делает жизнь женщины счастливой.

Нездоровое восприятие мужчин

Если поговорить о судьбе женщины, которая любит гулять по мужикам, то она, скорее всего, пройдет через множество расставаний. Иными словами, женщину ждет много отношений, и с каждым новым мужчиной женщина будет все меньше ценить эти отношения.

Да, пока женщина молода и красива, кавалеры не будут придавать особого значения ее прошлым похождениям. Рассталась с одним – легко сошлась с другим. Это вселяет веру в собственную уникальность, но проблема в том, что возраст не обманешь, а с каждым новым кавалером отношения искать все труднее. Более того, то самое искаженное восприятие мужчин будет приводить к тому, что каждые новые отношения будут слабее предыдущих.

Фото: https://ru.freepik.com/

Автор: vizitka01

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