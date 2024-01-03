Земля окажется в самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты

Фото: кадр из фильма “Пекло”

3 января Земля максимально приблизится к Солнцу, благодаря чему в этот день можно наблюдать самый большой солнечный диск в 2024 году, пишет РБК.

Сегодня планета окажется на расстоянии 147 098 988 км от Солнца. Обычно же Земля движется на среднем расстоянии от Солнца 149,6 млн км.

“3 января 2024 года Земля окажется в перигелии – самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты”, – рассказали астрономы.

Солнечный диск будет выглядеть на 3% больше, чем в июле, когда расстояние от Земли до Солнца будет максимальным (более 152 млн км).

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