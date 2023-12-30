30 декабря в Алтайском крае на большей части территории ожидаются осадки

Осадки в виде дождя, мокрого снега,переходящие в снег

Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 30 декабря на большей территории Алтайского края ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега,переходящие в снег, местами гололедные явления, метели. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

Температура днем 0…-5 градусов, ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с, по югу порывы 25-27 м/с.

В Бийске 30 декабря ожидается слабый снег, температура днем -2…-4 градуса, ветер юго-западный, 6-7 м/с.

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