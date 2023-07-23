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30-градусная жара и грозы ожидаются в Алтайском крае 23 июля

редактор01 mins

Местами подует порывистый ветер

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 23 июля дневная температура составит +20…+25 градусов, а местами воздух прогреется до +30, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер подует западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. 

В Барнауле термометры покажут до 25 градусов тепла. При этом будет преимущественно без осадков, а скорость ветра составит до 10 м/с.

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