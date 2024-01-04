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30 пожаров ликвидировали в Алтайском крае за первые трое суток 2024 года

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30 пожаров ликвидировали в Алтайском крае за первые трое суток 2024 года

Большинство из них произошли в жилом секторе – в домах и квартирах граждан.

Источник фото: unsplash.com

Причины происшествий чаще всего связаны с нарушением правил эксплуатации или неисправностью печного отопления и электрооборудования. Значительная часть возгораний произошла из-за неосторожного обращения с огнем, рассказал старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю Олег Мельников.

В краевом центре проводятся рейды по профилактике пожарной безопасности.

Сотрудники управления по делам ГО ЧС Барнаула и регионального управления МЧС поговорили с жителями частных домов Октябрьского района. С домовладельцами провели инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования. Напомнили правила использования пиротехнических средств, а также вручили памятки.

Напомним, применять пиротехническое изделие можно на расстоянии 20 м от домов и деревьев. Не рекомендуется использовать пиротехнику при ветре 5 м/с и более. При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны по телефону – 01 (с мобильного – 101) или по телефону вызова экстренных служб – 112.

Взято отсюда.

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