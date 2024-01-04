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300 метров с ветерком. В Алтайском крае залили самую длинную в России горку

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300 метров с ветерком. В Алтайском крае залили самую длинную в России горку

Фото: скриншот видео alt.kp.ru

Скатываясь по ледяной горке, можно развить скорость до 30 км/час. Спуск с аттракциона завершается уже на поверхности озера Горькое-Перешеечное

В Алтайском крае залили самую длинную ледяную горку в России. Ее длина составила 300 метров, сообщает ” МК на Алтае “.

Аттракцион находится на территории базы отдыха “Ясная поляна” в нескольких километрах от села Новоегорьевское, это около 330 км от Барнаула.

Мегагорка состоит из трех дорожек: одна предназначена для одиночного катания, на двух других можно скатываться “паровозиком”, пишет ” КП на Алтае “.

Прокатиться на горке могут все желающие, она прошла необходимую сертификацию. Аттракцион работает ежедневно с 10.00 до 22.00 часов. Цена проката ледянки на одного человека – 400 рублей/час.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , ,

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