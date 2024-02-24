317 юристов выпустились из стен колледжа Алтайского государственного университета

21 февраля 317 студентов колледжа АлтГУ специальности «правоохранительная деятельность» получили дипломы о среднем профессиональном образовании. Из них 42 выпускника получили дипломы с отличием, тем самым подтвердив свой высокий уровень знаний и навыков.

С напутственными словами к выпускникам обратились директор колледжа АлтГУ Роман Ракитин , директор юридического института АлтГУ Евгений Аничкин , заместитель первого проректора по УР-начальник УМУ Ольга Крайник , заведующая гуманитарным отделением Людмила Аношкина .

– Надеюсь, что полученное в колледже образование поможет вам успешно развиваться и продвигаться в карьере. Все зависит от вас. Желаю вам найти себя. Впереди у вас огромный путь, который определяете только вы. Спасибо, что выбрали в свое время именно колледж Алтайского государственного университета. Спасибо вашим родителям, которые помогли определиться с этим выбором, – поздравил выпускников директор колледжа АлтГУ Роман Ракитин .

Этот выпуск стал вторым для студентов, обучающихся на базе 11 классов, и первым для студентов, которые поступили на базе 9 классов. На протяжении всего пути их сопровождали чуткие кураторы, преподаватели – профессионалы своего дела.

– Дорогие выпускники, поздравляем вас с успешным окончанием колледжа. Я и все педагоги гуманитарного отделения желаем вам, чтобы ваша жизнь сложилась в соответствии с вашими амбициями, мечтами и стремлениями. Пусть друзья студенческой поры останутся с вами навсегда, а память хранила только лучшие и приятные воспоминания обучения в колледже, – пожелала выпускникам заведующая гуманитарным отделением Людмила Аношкина .

Праздничный вечер стал днем благодарностей – выпускники говорили «спасибо» кураторам, кураторы – своим студентам, которые за почти четыре года стали для них родными. Ребята дарили свои сердца колледжу АлтГУ, ведь именно здесь начался их профессиональный путь. Поздравили выпускников и творческие коллективы: El Divo выступила с зажигательным танцем.

– Я благодарна всем преподавателям и сотрудникам колледжа за их поддержку и помощь на протяжении всего обучения. Планы на будущее у меня грандиозные. Я уверена, что благодаря этому опыту смогу добиться многого. Спасибо всем за этот незабываемый день! – поделилась эмоциями Анастасия Парахневич , выпускница группы K006е.

Все фотографии с мероприятия можете найти в официальной группе ВК колледжа АлтГУ .

Колледж АлтГУ

Взято отсюда.

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