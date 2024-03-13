Пилот. Летчик. Самолет Фото: unsplash.com

Предварительно, пилот остался в ВКС после того, как должен был выйти на пенсию. Сделал он это для того, чтобы доставлять боеприпасы в зону спецоперации, чем занимался с февраля этого года

Командиром военного-транспортного самолета Ил-76, рухнувшего под Ивановом 12 марта, был 33-летний Махмуд Г. Он мог год назад выйти на пенсию, однако остался в ВКС, передает Sochictream.ru.

По данным Telegram-каналов, пилот был выпускником Краснодарского высшего военно-авиационного училища. В 2016 году он геройски посадил Ан-12, у которого отказали два двигателя. За этот подвиг он получил несколько наград, в том числе медаль Нестерова “за личное мужество и отвагу”.

Уточняется, что офицер воспитывался в приемной семье. Его матери предстоит опознать тело сына.

Напомним, что в военном самолете Ил-76, который рухнул в Ивановской области, находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Борт потерпел крушение при взлете, когда у него загорелся один из двигателей. Предварительно, все 15 человек погибли.

Взято отсюда