33-летний новосибирец, которому помешала ёлка в подъезде, предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством

Речь идет о резонансной истории, которая началась с поваленной в подъезде новогодней елки в одном из барнаульских домов. Видео разлетелось по соцсетям. После чего, мужчина начал угрожать расправой и убийством жительнице дома.

Инцидентом заинтересовался даже глава СКР Александр Бастрыкин. В итоге мужчина извинился за угрозы.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Материалы дела уже передали на рассмотрение в суд Индустриального района.

Взято отсюда.

новости алтай горно алтайск , новости республики алтай банкфакс ,