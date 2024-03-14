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33-летний новосибирец, которому помешала ёлка в подъезде, предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством

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33-летний новосибирец, которому помешала ёлка в подъезде, предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством

Речь идет о резонансной истории, которая началась с поваленной в подъезде новогодней елки в одном из барнаульских домов. Видео разлетелось по соцсетям. После чего, мужчина начал угрожать расправой и убийством жительнице дома.

Инцидентом заинтересовался даже глава СКР Александр Бастрыкин. В итоге мужчина извинился за угрозы.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Материалы дела уже передали на рассмотрение в суд Индустриального района.

Взято отсюда.

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