34 медицинских учреждения построят в Алтайском крае

Прием пациентов начнут до конца 2024 года.

Источник фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

В апреле 2024 начнутся строительные работы новых медучреждений. Так, в регионе откроют 28 структурных подразделений: 7 врачебных амбулаторий, 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 8 фельдшерских пунктов, сообщает Минздрав края.

Строительство 6 поликлиник в крае уже идет. Новые здания с современными условиями для медпомощи появятся у пациентов Ребрихинской, Смоленской, Зональной, Алейской, Советской центральных районных больниц и Каменской межрайонной больницы.

К концу 2024 года начнутся строительства еще двух объектов — поликлиники в Мамонтовском районе и корпуса Городской поликлиники № 9 в Барнауле.

Врачебные амбулатории построят в селе Лесное Бийского района, в Новомоношкино Заринского района, в Буланихе Зонального района, в Новороманово Калманского района, в Ларичихе Тальменского района, в Новоильинке Хабарского района, в Крутишке Шелаболихинского района.

Взято отсюда.

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