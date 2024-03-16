реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

34 медицинских учреждения построят в Алтайском крае

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

34 медицинских учреждения построят в Алтайском крае

Прием пациентов начнут до конца 2024 года.

Источник фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

В апреле 2024 начнутся строительные работы новых медучреждений. Так, в регионе откроют 28 структурных подразделений: 7 врачебных амбулаторий, 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 8 фельдшерских пунктов, сообщает Минздрав края.

Строительство 6 поликлиник в крае уже идет. Новые здания с современными условиями для медпомощи появятся у пациентов Ребрихинской, Смоленской, Зональной, Алейской, Советской центральных районных больниц и Каменской межрайонной больницы.

К концу 2024 года начнутся строительства еще двух объектов — поликлиники в Мамонтовском районе и корпуса Городской поликлиники № 9 в Барнауле.

Врачебные амбулатории построят в селе Лесное Бийского района, в Новомоношкино Заринского района, в Буланихе Зонального района, в Новороманово Калманского района, в Ларичихе Тальменского района, в Новоильинке Хабарского района, в Крутишке Шелаболихинского района.

Взято отсюда.

новости алтай горно алтайск , новости алтай лента новостей ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Новосибирске школьница сломала позвоночник в подъезде

В Новосибирске школьница сломала позвоночник в подъезде

Девочка поскользнулась на плитке Пострадавшая школьница / Фото матери пострадавшей…

Женщина пострадала в ДТП на улице Антона Петрова в Барнауле

Женщина пострадала в ДТП на улице Антона Петрова в…

Автомобилистку увезли в медучреждение ДТП на Антона Петрова / Фото:…

На Алтае женщина попыталась вылить зеленку в урну с бюллетенями

На Алтае женщина попыталась вылить зеленку в урну с…

Следователи возбудили уголовное дело Выборы президента России / Фото: Алина…

Число многодетных семей, получающих соцподдержку, увеличится в Алтайском крае

Число многодетных семей, получающих соцподдержку, увеличится в Алтайском крае

С такой инициативой выступил губернатор региона Виктор Томенко. Источник фото:…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp